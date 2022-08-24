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В СПЧ назвали катастрофой переполненность московских СИЗО

Член СПЧ Меркачева назвала катастрофой переполненность московских СИЗО

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Нехватка воздуха и отсутствие медикаментов в московских СИЗО — пытка для арестантов. Так прокомментировала информацию о дефиците мест в столичных изоляторах член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Но в московских СИЗО беда! Там жуткий перелимит! <...> То, что увидели, это просто катастрофа. В СИЗО «лишних» 600 заключенных. Люди спят на полу, закончились матрасы и полушки. Жара, духота. Люди болеют. Лекарств нет», — отметила правозащитница.

По ее словам, сотрудники ФСИН стараются, но не могут ничего сделать из-за того, что в изоляторах не хватает мест.

«В половине камер — приличные люди, не маньяки и не убийцы, насильственных преступлений не совершали и в любом случае до приговора невиновны. А сейчас государство, выходит, нарушает их законные права», — добавила Меркачева.

Ранее в пресс-службе ФСИН рассказали, что рассчитанные на 118,4 тысячи арестантов российские СИЗО заполнены на 96%.

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Елизавета Новикова
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