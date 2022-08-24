Продюсер Comedy Club опроверг главные стереотипы о проекте

Продюсер Comedy Club Пойманов назвал стереотипом мнение о богатстве сотрудников проекта

Креативный продюсер шоу Comedy Club на ТНТ Алексей Пойманов назвал стереотипом мнение об исключительном богатстве звезд и сотрудников программы. Этот и другие главные мифы о телепроекте он прокомментировал в разговоре с блогером Андреем Пределиным. Интервью доступно на YouTube.

«Со стороны очень часто люди думают, что у нас у всех, кто связан с Comedy Club, неважно, он выступает или водитель кого-то, или чей-то знакомый, у всех вываливаются деньги, вот прям вываливаются», — рассказал Пойманов. Он отметил, что уже много лет сталкивается с этим стереотипом.

К другим популярным мифам о шоу продюсер проекта отнес мнение, что команда Comedy Club употребляет наркотики. Он также указал, что сам никогда не принимает ни запрещенные вещества, ни алкоголь. Помимо того, Пойманов опроверг представление о том, что вокруг участников Comedy Club всегда много женщин.

«99 процентов резидентов Comedy Club женаты, у них есть семьи уже, у многих есть дети. У многих есть много детей. Поэтому, конечно же, это тоже преувеличено», — заявил он. Вместе с тем собеседник блогера отметил, что звезды шоу, как и другие известные люди, не обделены вниманием поклонниц.

В заключение продюсер также прокомментировал утверждение о том, что в Comedy Club преимущественно пошлый юмор. Пойманов счел такое представление стереотипом и указал, что юмор в программе постоянно меняется. Он также порекомендовал зрителям, которые придерживаются такого мнения, ознакомиться с выпусками шоу за последние несколько лет.

Ранее бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин назвал причину ухода из проекта. Он заявил, что покинул программу из-за отсутствия напарника для выступлений.