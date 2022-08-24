Пассажиры засняли оторвавшуюся в полете часть двигателя

Летевшие в Сан-Диего пассажиры Alaska Airline засняли, как оторвалась часть двигателя

Пассажиры рейса Alaska Airline засняли на видео, как оторвался капот реактивного двигателя самолета Boeing 737-900ER. Об этом сообщает Skynews.

На кадрах видно, как болтается в воздухе отлетевшая часть. Пассажиры, летевшие из Сиэтла в Сан-Диего, рассказали изданию, что инцидент произошел в полете, когда лайнер только набирал высоту.

По словам очевидцев, они услышали громкий хлопок, а потом воздушное судно стало вибрировать. Отмечается, что самолет совершил аварийную посадку в аэропорту через полчаса после взлета.

В результате произошедшего никто из 176 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Авиакомпания выясняет причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 19 августа два пилота уснули во время полета из Кении в Эфиопию и проспали аэропорт назначения. Отмечается, что впоследствии капитаны воздушного судна чудом посадили самолет.