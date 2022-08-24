Суд приостановил полномочия премьера Таиланда

Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия премьер-министра страны Чан-Очи

Конституционный суд Таиланда приостановил полномочия премьер-министра страны Праюта Чан-Очи. Об этом сообщает Kyodo, передает ТАСС.

По информации агентства, ранее более 150 парламентариев страны подали в суд петицию с требованием проверить законность нахождения главы кабмина у власти. Оппозиция обвиняет его в нарушении конституции и превышении установленного срока на посту.

Отмечается, что ограничения против Чан-Очи будут действовать, пока суд не закончит рассмотрение этой петиции.

Глава правительства Таиланда до этого командовал Королевской армией страны и захватил власть в 2014-м в ходе государственного переворота, в результате которого свергли прошлое правительство. В 2019-м его выбрали премьером на всеобщих выборах.