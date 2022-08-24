Россияне показали парадоксальное потребительское поведение

ЦМАКП: в России растет норма потребления и норма организованных сбережений

Во втором квартале в России одновременно росли и норма потребления, и норма организованных сбережений граждан во вкладах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ЦМАКП.

Эксперты отметили, что это «внешне парадоксальный эффект». Если в первом квартале население «выходило» из сбережений в пользу наличных рублей и валюты, то во втором — на фоне стабилизации курса и повышения ставок вернулось к традиционному поведению, говорят аналитики.

Однако эксперты считают, что на качественном уровне ситуацию с потребительским спросом, начиная с апреля, можно охарактеризовать «как упали и лежим». Всплеск потребления и рост количества кредитов аналитики считают показателем завышенного оптимизма.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов предрек рост потребления в России в этом году. По его прогнозу, в следующем году это продолжится, если «не произойдет ничего сверхъестественного». При этом пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первое полугодие 2023-го, считает Белоусов.