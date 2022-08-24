В Гидрометцентре спрогнозировали уменьшение смога в Москве

Вильфанд сообщил, что благодаря ветру смог от пожаров в Москве уменьшится с 25-26 августа

В Москве благодаря смене направления ветра смог от лесных пожаров из Рязанской области уменьшится. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Синоптик спрогнозировал, что экологическая обстановка в столице начнет улучшаться с четверга, 25 августа, и пятницы, 26 августа. В среду ветер будет еще юго-восточным, а в последующие дни станет более южным.

Научрук Гидрометцентра призвал москвичей не паниковать из-за дымки. Он назвал сложившуюся ситуацию дискомфортной, но не представляющей опасности.

«Ни разу концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена. Да, запах доставляет дискомфорт, ситуация неприятная, но нет того ощущения, что было в 2010 году, когда ПДК была превышена в десятки раз», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Москве в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Так, столбики термометров поднимутся до 30-33 градусов, а с пятницы, 26 августа, жара спадет — тогда ожидается 26-29 градусов тепла. Синоптик считает, что не стоит ожидать резких перемен в погоде в начале следующей недели.

Ранее ситуацию с дымкой в столице спрогнозировал мэр города Сергей Собянин. По его словам, смог будет становиться меньше по мере ликвидации пожаров в Рязанской области. Градоначальник подчеркнул, что пожары под Рязанью продолжают разгораться, несмотря на принимаемые меры.