На Украине заявили о возможности примирения с Россией

«Рейтинг»: половина украинцев считают возможным примирение с Россией

Жители Украины заявили о возможности примирения с Россией, свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг».

По данным социологов, около половины украинцев считают, что примирение между двумя странами возможно (четыре месяца назад такой точки зрения придерживалась только треть).

Среди тех, кто заявил о возможности примирения с Россией, пять процентов допускают, что это может случиться уже через несколько лет. Треть опрошенных считают, что возобновить отношения удастся через 20−30 лет, а 14 процентов респондентов заявили, что это произойдет через 10−15 лет.

Опрос проводился 17−18 августа методом телефонных интервью, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.