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Пушилин назвал выделение США Киеву трех миллиардов долларов игрой ва-банк

Глава ДНР Пушилин назвал выделение США Украине трех миллиардов долларов игрой ва-банк
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов. Он назвал данный шаг игрой игрой ва-банк со стороны США.

«США выделяют почти три миллиарда долларов, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что таким образом Запад финансирует украинский нацистский режим, при этом являясь соучастниками и заказчиками военным преступлений со стороны Киева.

Ранее глава ДНР заявил, что не стоит обращать внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствуют смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу «по военной линии, по офису президента и самому Зеленскому».

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Марина Совина
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