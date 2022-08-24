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Глава российского региона высказался о деле Ройзмана

Глава Свердловской области Куйвашев заявил, что Ройзман заслуживает справедливости

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения. О его деле высказался глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Telegram.

Он рассказал, что всегда имел непростые отношения с Ройзманом, так как они являются политическими оппонентами. «Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит», — подчеркнул Куйвашев.

Ранее сообщалось, что против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ из-за видео на его YouTube-канале.

24 августа стало известно о задержании Ройзмана. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр Екатеринбурга вел собственный YouTube-канал политической направленности.

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Сергей Истомин
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