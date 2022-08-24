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Вышел новый трейлер «Властелин колец: Кольца власти»

В сети опубликовали новый трейлер «Властелин колец: Кольца власти»

Фото: Youtube-канал «Prime Video»

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» опубликовали новый трейлер на Youtube. Премьера ожидается 2 сентября 2022 года.

В ролике можно увидеть множество новых сцен. В день премьеры зрители смогут увидеть сразу два эпизода, а некоторые — и в кинотеатре. Сервис Amazon запланировал ограниченный кинотеатральный дебютный прокат. Показы пройдут в кинотеатрах США, Канады, Великобритании, Ирландии, Аргентине, Колумбии, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что орки из фильма «Властелин колец» попросили не сравнивать их с русскими — фэнтезийные персонажи призывают зрителей не называть русских орками, поскольку это «оскорбительно» для последних.

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Юлия Мискевич
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