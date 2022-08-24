Подполковник ВС США Дэвис: высокомерие Запада и Киева привело к конфликту на Украине

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis) считает, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Вашингтон, Киев и Брюссель не проявили высокомерия. Такое мнение он выразил в колонке для издания 19fortyfive.

«Запад в целом и президент Украины Владимир Зеленский в частности позволили высокомерию руководить своими действиями, отказавшись от многих потенциальных возможностей, которые помогли бы избежать конфликта», — указал бывший американский военный на причины, которые привели к обострению ситуации.

По его словам, подавляющее большинство политиков утверждает, что военные действия были навязаны Западу, а потому неизбежны. Однако, подчеркнул Дэвис, «даже при малой готовности со стороны украинских и западных лидеров использовать дипломатию конфликт почти наверняка можно было бы предотвратить».

Он также заметил, что средства массовой информации распространяют миф о том, что все жертвы, которые жители западных стран приносят ради помощи Украине, необходимы и стоят перенесенных страданий. Однако, уверен Дэвис, из-за этого качество жизни людей может лишь ухудшиться, а конфликт рискует обостриться.

Автор колонки напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал, что продвижение НАТО на восток является серьезной провокацией.

В заключение Дэвис заявил, что Вашингтону и Брюсселю не следовало поддаваться на «эмоциональные мольбы» Украины, которая не входит в Североатлантический альянс, и принимать «плохое решение».

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

После этого ряд стран усилил санкционное давление на Москву, однако такие рестрикции возымели эффект бумеранга. Давление испытывают как российские граждане, так и европейцы: в ряде стран последствия санкций привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент России Владимир Путин считает, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей, в то время как европейские и американские политики подчеркивают: цель санкций — остановить бои на Украине.