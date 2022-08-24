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В Белом доме высказались о сроках окончания военного конфликта на Украине

Представитель Белого дома Кирби допустил, что конфликт на Украине затянется на месяцы
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон не исключает, что боевые действия на Украине будут идти на протяжении еще нескольких месяцев, однако не в состоянии прогнозировать их продолжительность, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Он прокомментировал предоставление нового пакета помощи Украине. Власти сообщили, что на его полное формирование может потребоваться существенный срок. Кирби призвал не рассматривать это время как индикатор того, сколько будет длиться и когда окончится украинский конфликт. «Это не означает, что мы не будем продолжать объявлять о дальнейших пакетах военной помощи по выделению Киеву вооружений из имеющихся запасов», — высказался он.

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Представитель Белого дома допустил, что военный конфликт на Украине затянется. Кирби уточнил: ранее Вашингтон допускал, что боевые действия на Украине могут идти «в течение месяцев». «Сколько еще месяцев? Мы не знаем», — добавил он.

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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