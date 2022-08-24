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Троих россиян осудили за попытку продать золото на четыре миллиона рублей

В Красноярске троих мужчин осудили за попытку продать 6 слитков золота на 4 млн рублей

Фото: McPHOTO / BilderBox / imago-images.de / Globallookpress.com

В Красноярском крае суд вынес приговор в отношении троих местных жителей, пытавшихся незаконно продать шесть слитков золота на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Фигуранты дела — житель Северо-Енисейского района края, красноярец и их знакомый из Хакасии. Соучастников приговорили к срокам от 1,5 до 2 лет колонии условно. Они полностью признали вину.

По данным следствия, с ноября 2020-го по январь 2021 года сообщники незаконно отправили драгоценный металл из Хакасии в Красноярский край. Там они собирались продать его, однако 6 января 2021 года были задержаны сотрудниками УФСБ до того момента, как сделка состоялась. Слитки были изъяты в гараже одного из мужчин.

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Елизавета Новикова
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