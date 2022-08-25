Глава форума БРИКС рассказала о возможностях преодоления санкций против России

Глава форума БРИКС Ананд заявила, что партнеры могут помочь России преодолеть санкции

Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР) открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия санкций, заявила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме «Технопром» Пурнима Ананд, пишет РИА Новости.

По ее словам, Индия и Россия реализовали механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, в результате чего необходимость использования доллара для этих целей отпала. Подобный механизм взаиморасчетов в рублях и юанях могут ввести между Россией и Китаем. «То есть партнеры по БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций», — рассказала она.

Ананд добавила, что за 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией увеличились в пять раз. Российская сторона поставляет индийской большой объем нефти и закупает взамен агрокультурную продукцию, текстиль, медицинские препараты и другое. Она уточнила, что после начала спецоперации Индия заверила Россию, что не собирается ограничивать поставки и вводить санкции против Москвы.

Она подчеркнула, что Нью-Дели считает себя нейтральной стороной и может помочь России.

Ранее обозреватель Дмитрий Косырев заявил, что БРИКС является разрушителем санкций США и Европы, которые строят стены между народами, тормозя их экономическое развитие.