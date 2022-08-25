Блогерша лишилась части груди из-за рака и показала тело в прозрачном топе

TikTok-блогерша Дани Тропс показала грудь в прозрачном топе после мастэктомии

Популярная TikTok-блогерша Дани Тропс, аккаунт которой насчитывает более 240 тысяч подписчиков, лишилась части груди из-за онкологического заболевания и показала тело в прозрачном топе. Соответствующий ролик привлек внимание журналистов Daily Star.

По информации издания, девушка перенесла рак молочной железы. Чтобы сохранить ей жизнь, хирурги провели мастэктомию. Из-за расположения опухоли в ходе операции медикам пришлось удалить оба соска пациентки.

На кадрах размещенного в соцсети видео Тропс позирует перед камерой в топе из черной прозрачной ткани, демонстрируя зрителям шрамы на груди. «Собираюсь шокировать публику», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 21,4 миллиона просмотров.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видео блогерши. «На ней есть белье?», «А где же соски?», «Она заклеила грудь скотчем?», «Разве это законно?» — удивлялись они.

В ответ на вопросы Тропс раскрыла некоторые детали своей истории. «То, что вы принимаете за скотч, на самом деле — шрамы. Мы должны поблагодарить хирургов, поскольку они проделали безупречную работу. На мой взгляд, получилось красиво», — заявила она.

Девушка также призналась, что опубликовала данное видео в поддержку людей, столкнувшихся с аналогичной проблемой.

В октябре 2020 года бренд нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, пригласил для участия в рекламной кампании темнокожих женщин, переживших рак молочной железы. Находящиеся в ремиссии пациентки позировали в однотонных комплектах марки серого и розового цветов. При этом одну из моделей фотограф запечатлел без бюстгальтера. На кадре она демонстрирует рубцы после операции по удалению молочной железы.