Пережившие рак груди женщины снялись в рекламе бренда белья Рианны

Популярный бренд нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, пригласил для участия в рекламной кампании темнокожих женщин, переживших рак молочной железы. На размещенные в Instagram фото обратили внимание в Daily Mail.

Согласно материалу, находящиеся в ремиссии пациентки Чаятанита (Cayatanit), Эрика (Ericka) и Никия (Nykia) попозировали в однотонных комплектах марки серого и розового цветов, на которые нанесено название Savage x Fenty. При этом одну из моделей фотограф запечатлел без бюстгальтера. На кадре она демонстрирует рубцы после операции по удалению молочной железы.

Отмечается, что фотосессия прошла в рамках «Месяца повышения осведомленности о раке молочной железы» (Breast Cancer Awareness month). Участницы съемки поделились своими историями обнаружения онкологического заболевания и последующего лечения.

Фото опубликовано @savagexfenty

Вдобавок компания Savage x Fenty пожертвует 250 тысяч долларов в благотворительный фонд Clara Lionel Foundation, который спонсирует исследования, касающиеся онкологических заболеваний. Организация была основана самой Рианной в 2012 году.

Пользователи сети похвалили манекенщиц в комментариях под опубликованными кадрами за их храбрость и восхитились внешним видом женщин. «Сейчас я борюсь с раком груди, и мне нравится смотреть на женщин, которые победили в этой борьбе», «Обожаю этот бренд! Спасибо, Рианна», «Обожаю — это очень красиво», «Красиво, сильно и уязвимо одновременно», — высказывались они.

Ранее в октябре полный манекенщик в рекламе белья бренда Рианны обрадовал покупателей. Одна из клиенток марки опубликовала скриншот с сайта, на котором запечатлен полный темнокожий мужчина с несколькими татуировками. Позже выяснилось, что мужчину на снимке зовут Стивен. Покупатели поблагодарили поп-исполнительницу за то, что она пропагандирует идеи бодипозитива.