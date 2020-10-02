Полный манекенщик в рекламе белья бренда Рианны обрадовал покупателей

Плюс-сайз-манекенщик стал героем рекламной кампании бренда нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, и прославился в сети. Соответствующее фото и комментарии появились в Twitter.
Пользовательница с никнеймом @amberellaaaa_ опубликовала скриншот с сайта марки, на котором запечатлен полный темнокожий мужчина с несколькими татуировками. На снимке видно, что на теле модели присутствуют жировые складки. Он снялся в белье черного цвета с монограммой марки.
Позже выяснилось, что мужчину на снимке зовут Стивен. Он живет в штате Миссури, США, и работает креативным директором, фотографом и стилистом.
Публикация юзерши стала вирусной и набрала больше 87 тысяч лайков в Twitter. Покупатели поблагодарили поп-исполнительницу за то, что она пропагандирует идеи бодипозитива, поскольку одежду ее производства рекламируют модели всех комплекций.
«Приятно, что мужчины с моим телосложением снимаются в рекламе. Обожаю Рианну», «Как же он хорош!», «Спасибо Рианне за то, что она показывает разные типы фигур в рекламе», «Ох, обожаю таких мужчин», «Он чертовски сексуален», — восхищались они.
В сентябре красота 18-летнего сына популярной актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана удивила подписчиков. На опубликованном фото манекенщик запечатлен с голым торсом на фоне природы. Его волосы собраны в пучок, а на шее висят подвеска и колье в виде цепи.