Полный манекенщик в рекламе белья бренда Рианны обрадовал покупателей

Плюс-сайз-манекенщик стал героем рекламной кампании бренда нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, и прославился в сети. Соответствующее фото и комментарии появились в Twitter.

Пользовательница с никнеймом @amberellaaaa_ опубликовала скриншот с сайта марки, на котором запечатлен полный темнокожий мужчина с несколькими татуировками. На снимке видно, что на теле модели присутствуют жировые складки. Он снялся в белье черного цвета с монограммой марки.

Позже выяснилось, что мужчину на снимке зовут Стивен. Он живет в штате Миссури, США, и работает креативным директором, фотографом и стилистом.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала больше 87 тысяч лайков в Twitter. Покупатели поблагодарили поп-исполнительницу за то, что она пропагандирует идеи бодипозитива, поскольку одежду ее производства рекламируют модели всех комплекций.

Материалы по теме Животный марш Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

«Приятно, что мужчины с моим телосложением снимаются в рекламе. Обожаю Рианну», «Как же он хорош!», «Спасибо Рианне за то, что она показывает разные типы фигур в рекламе», «Ох, обожаю таких мужчин», «Он чертовски сексуален», — восхищались они.

В сентябре красота 18-летнего сына популярной актрисы и фотомодели Элизабет Херли Демиана удивила подписчиков. На опубликованном фото манекенщик запечатлен с голым торсом на фоне природы. Его волосы собраны в пучок, а на шее висят подвеска и колье в виде цепи.