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ФСБ задержала выдававших себя за высокопоставленных чиновников мошенников

В Москве ФСБ задержала лжечиновников, предлагавших за 180 миллионов рублей госдолжности

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими задержали пятерых граждан, которые представлялись чиновниками и продавали назначения на госдолжности. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, соучастники называли чужие имена и рассказывали о том, что они занимают высокопоставленные должности. Затем лжечиновники обещали потерпевшему за вознаграждение помочь с устройством на госслужбу, хотя таких полномочий у них не было. Также они предлагали содействие в получении государственного земельного участка под строительство. Суммарно они получили от обманутого гражданина около 180 миллионов рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Некоторые фигуранты признали вину.

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Екатерина Власова
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