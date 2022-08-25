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В Эстонии испугались непроизвольной детонации удобрений из России

В Эстонии испугались детонации удобрений из России, застрявших в порту Мууга из-за санкций
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pjotr Mahhonin / Wikimedia

Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ испугались непроизвольной детонации удобрений из России, застрявших в первом из них из-за западных санкций. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что удобрения, содержащие взрывоопасную аммиачную селитру, находятся на терминале компании DBT в порту Мууга. Из-за санкций российские поставщики не могут продать товар в ЕС. «Вот уже два месяца местные жители испытывают беспокойство из-за этого», — заявил председатель совета Виймси Лаури Хусара. Муниципалитет и жители обращались за разъяснениями к властям, но не получили ответа.

По данным агентства, в порту Мууга находится около 12 тысяч тонн удобрений, содержащих взрывоопасную аммиачную селитру. При этом глава технического отдела Управления по защите прав потребителей и техническому надзору заверила, что удобрения не представляют угрозы, поскольку соблюдаются все необходимые условия хранения.

Ранее сообщалось, что в Эстонии захотели предложить Евросоюзу принять восьмой пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что Таллин призывает ввести расширенные санкции в сфере экономики, энергетики и торговли, а также включить в санкционный список ряд новых лиц.

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Алина Гончарова
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