В гостинице прокомментировали драку россиян с полицейскими на популярном курорте

В гостинице Кубани заявили, что отдыхающие не участвовали в драке с полицейскими

В массовой драке с полицейскими в гостинице «Экватор» в селе Красноярского края не участвовали отдыхающие. Об этом «Ленте.ру» рассказали в самой гостинице.

«Отдыхающие в конфликте не участвовали. Остальные комментарии по ситуации могут дать правоохранительные органы», — заявили в «Экваторе».

Ранее стало известно о драке на территории гостиницы, в которой, предположительно, приняли участие около 30 человек. Потасовку пытались остановить полицейские, однако в итоге тоже оказались втянуты в конфликт. Момент драки удалось запечатлеть на видео.

С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили РЕН-ТВ в пресс-службе регионального МВД. По информации правоохранителей, конфликт возник на бытовой почве, при осмотре участников драки изъяты три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Шесть человек доставлены в ОМВД по Туапсинскому району.

