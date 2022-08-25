В Венгрии предупредили о скором подорожании яиц

В Венгрии вырастет стоимость яиц из-за засухи и увеличения цен на энергию

Венгерская ассоциация производителей яиц и яичных гибридов предупредила, что с сентября в стране увеличится производственная стоимость продукции на фоне засухи и роста цен на энергию. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что стоимость десятка яиц вырастет на 100 форинтов. «Из-за засушливого периода животноводы столкнулись с более высокими ценами на корма, а их эксплуатационные расходы также увеличились из-за роста цен на энергоносители, поэтому производители яиц будут вынуждены с сентября повысить производственную цену», — объяснили в ассоциации.

Повышение стоимости также требуется для безопасного внутреннего снабжения. Учитывая текущие экономические условия, производители начинают сомневаться в целесообразности запуска производства нового скота. Остается под вопросом и то, как долго у них получится финансировать производство при нынешнем уровне расходов.

Директор ассоциации Золтана Шюте заявила, что дефицита яиц не предвидится, уточнив, что тем не менее внутренний сектор все же подходит к пределу обеспечения. «В других европейских странах фермеры сталкиваются с аналогичными проблемами. Из-за низкого курса форинта к евро не стоит ожидать появления дешевых импортных яиц на венгерском рынке», — сообщила она.

Средняя потребительская цена на яйца не так ощутимо увеличивалась за последние пять лет, как стоимость других базовых продуктов, подчеркивают в ассоциации. Так, в июле этого года стоимость десятка яиц выросла на 17,8 процента с января 2018 года, при том что за аналогичный период цены на молоко повысились на 51,9 процента.

Ранее стало известно, что инфляция в Венгрии в июле выросла до 13,7 процентов, побив многолетний рекорд. Отмечалось существенное ослабление венгерской валюты к евро.