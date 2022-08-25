В Эстонии пообещали добиваться исключения России из международных организаций

Глава МИД Эстонии пообещал добиваться исключения России из международных организаций

В Эстонии пообещали наращивать усилия по изоляции России, добиваясь, в частности, ее исключения из международных организаций. Об этом высказался министр иностранных дел прибалтийской республики Урмас Рейнсалув, пишет газета Postimees.

«Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, где сидение за общим столом с другими странами дает России возможность использовать полученную информацию <...>, или участие в которых является для России делом чести и престижа», — заявил глава эстонского МИД.

Рейнсалув также отметил, что Таллин и ранее активно поддерживал инициативы, направленные на изоляцию Москвы на международной арене.

«Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы исключить возможность влияния России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем», — добавил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас выступила за остановку выдачи россиянам шенгенских виз. По ее мнению, подобная практика подрывает режим санкций, введенных в отношении России, и призвала «закрыть эту лазейку».