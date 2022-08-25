В Эстонии сочли выдачу виз россиянам подрывом санкций

Премьер Эстонии Кая Каллас сочла выдачу виз россиянам подрывом санкций

Премьер Эстонии Кая Каллас выступила за остановку выдачи россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает ТАСС.

Каллас считает, что это подрывает режим санкций, установленных в отношении России, и призвала «закрыть эту лазейку». Она уверена, что решение этого вопроса лежит «в области морали и общественной безопасности».

По ее мнению, выдачу туристических виз нужно остановить на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине. Такая мера должна быть принята на уровне Евросоюза, так как запреты отдельных стран-членов будут менее эффективны. При этом Каллас выступила в поддержку «гуманитарных исключений» и рассмотрения заявок на визы на индивидуальной основе.

Ранее Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии. Она заявила, что возможность въезжать в Европу это не «право человека», а «привилегия». По ее мнению, жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут оказать влияние на принятие внешнеполитических решений в Кремле, если испытают невозможность помещения европейских стран «на собственной шкуре».