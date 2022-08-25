Видео горящей в полете турбины самолета повергло в ужас пользователей сети

Видео взорвавшейся турбины рейса Мексика — США взволновало пользователей Reddit

Видео горящей во время полета турбины воздушного судна повергло пользователей сети в ужас. Роликом поделился в треде Reddit очевидец происшествия.

Как уточнил автор видео, инцидент произошел во время полета из Мексики в США. В комментариях пользователи выяснили, что, когда самолет поднимался со взлетно-посадочной полосы в небо, его правый двигатель взорвался. Экипаж воздушного судна прекратил набор высоты на 13 тысячах футов (около четырех тысяч метров) и вернулся в пункт отправления примерно через 40 минут после вылета.

На кадрах видно, как у самолета, пролетающего над ночным городом, из турбины под правым крылом вылетают искры и языки пламени. Воздушное судно продолжает следовать по маршруту с горящим двигателем, в то время как на заднем фоне слышны обеспокоенные голоса пассажиров.

Пользователи Reddit выразили тревогу по поводу увиденного. Они сравнили инцидент с «форсажем онлайн», а автора ролика назвали «счастливчиком», отметив при этом его хладнокровие и выдержку в экстремальной ситуации. Некоторые юзеры напомнили, что самолет может успешно продолжать полет и с одним двигателем.