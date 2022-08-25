Незнакомец оскорбил мать при детях с призывом «заклеить рот и никогда не есть»

Блогерша Рейчел пожаловалась на оскорбительные высказывания незнакомца о ее лишнем весе

Полная блогерша пожаловалась на оскорбительные высказывания незнакомца по поводу ее внешнего вида. На эту тему она высказалась в TikTok.

Пользовательница сети Рейчел рассказала, что отправилась в местный магазин вместе с детьми, где к ней подошел мужчина и принялся публично ее унижать. В частности, прохожий призвал женщину «заклеить рот и никогда не есть, чтобы не портить жизнь малышей своим лишним весом».

«Мужчина в грубой форме спросил, рожала ли я детей или обращалась к суррогатной матери. Я попросила его отойти, но он продолжил кричать и говорить, что ни один зрячий человек не притронется к такой, как я, разве что слепой», — пожаловалась героиня материала.

Зрители поддержали юзершу в комментариях под видео. «Никто не имеет права так говорить», «Кто он такой, чтобы осуждать тебя за вес?», «Какой нахал! Я бы точно ударила его за такие слова», «Не расстраивайся, он ужасный человек», — писали они.

В сентябре 2021 года фанаты не узнали Селену Гомес на новых фото и обругали ее за лишний вес. Папарацци сфотографировали звезду, когда она покидала мексиканскую закусочную в Лос-Анджелесе. Гомес запечатлели в укороченном сером свитшоте, оголяющем ее живот, черных джоггерах и сандалиях того же цвета с белыми полосками. Она вышла на улицу с распущенными волосами и без макияжа.