Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку

Меган Маркл взяла из приюта семилетнего бигля по кличке Мамма Мия

Принц Гарри и Меган Маркл взяли из приюта семилетнего бигля по кличке Мамма Мия. Об этом сообщает Metro.

В июле в Вирджинии, США, из исследовательского центра в Камберленде спасли четыре тысячи биглей, которых впоследствии расселили по приютам. Мамма Мия и восемь щенков попали в проект Beagle Freedom Project, специализирующийся на спасении и пристройстве собак этой породы.

Руководитель проекта, адвокат по правам животных Шеннон Кит рассказала, что Маркл позвонила ей лично и сказала, что хочет завести собаку. По словам Кит, они говорили около 30 минут. Герцогиня Сассекская заявила, что не планирует брать щенка, поскольку у них и так немало шансов найти хозяев. Она попросила рассказать о собаках постарше.

В итоге Маркл выбрала семилетнюю Мамму Мию, и теперь у них в семье три собаки — два бигля и лабрадор. Герцогиня призналась, что ее питомцы значат для нее очень много.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган бросила любимую собаку по кличке Богарт в Канаде из-за принца Гарри. «Меган обожала этого пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри, — рассказал источник. — Богарт не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде».