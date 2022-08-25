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Двоих бывших сотрудников МВД осудят за получение взятки от предпринимателя

В Навашине двоих экс-сотрудников МВД осудят за взятку в 150 тысяч рублей от бизнесмена

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Навашине экс-замначальника отдела полиции и бывшего оперуполномоченного из того же отдела осудят за получение взятки с вымогательством. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным следствия, в марте 2022 года сотрудники МВД выявили нарушения в деятельности предпринимателя, работающего в сфере цветного и черного металлов. После этого соучастники стали вымогать у бизнесмена взятку за непривлечение его к административной ответственности. Днем 25 марта в городе Кулебаки оперуполномоченный получил от коммерсанта 150 тысяч рублей, а затем передал их руководителю.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УМВД и УФСБ. В тот же день обоих мужчин задержал следователь СКР.

Экс-замначальника отдела полиции признал вину частично и был помещен в СИЗО, а его бывший подчиненный — под домашний арест. Он полностью признал вину.

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Елизавета Новикова
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