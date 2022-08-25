Россияне раскрыли свое отношение к криптовалютам

Опрос Tangem показал, что девять процентов россиян негативно относятся к криптовалютам

Менее половины россиян положительно относятся к криптовалютам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос производителя криптокошельков Tangem.

Только шесть процентов хорошо разбираются в теме криптовалют, но сам термин знают почти 80 процентов. Положительно к цифровым активам относятся 45 процентов опрошенных, 46 процентов настроены к ним нейтрально, а еще девять процентов — негативно. Больше всего позитива вызывает возможность зарабатывать (44 процента), а негатива — отсутствие материального подкрепления (68 процентов).

Менее трети (31 процент) готовы купить криптовалюту в ближайшие полгода, около 30 процентов не планируют этого делать вовсе. В опросе раскрываются и другие цифры. Так, никогда не покупали криптовалюту 72 процента респондентов, 15 процентов приобретали цифровые активы на сумму до 100 долларов, 9 процентов — от 100 до одной тысячи долларов, 4 процента — более тысячи долларов. В основном опрошенные решали вложить свои средства в криптовалюту из-за стремления понять, что это за инструмент, с целью сохранить средства и для диверсификации инвестиций.

Эксперты оценивают общее количество активных и пассивных пользователей криптовалют в России не более чем в один миллион человек. Валютные ограничения, введенные властями страны весной, ускорили массовое принятие криптовалют, считает основатель TerraCrypto Никита Вассев.

Ранее аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили на фоне санкций создать в России обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль».