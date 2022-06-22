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В России предложили создать криптозолотой рубль

РБК: аналитики ВЭБ.РФ на фоне санкций предложили создать в России криптозолотой рубль

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложил на фоне введенных финансовых санкций создать в России обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль». Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад института.

Эксперты указывают на необходимость поиска решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей и перехода к качественно другой национальной финансово-денежной системе. По их мнению, выпущенный криптозолотой рубль позволил бы защитить операции с ним от блокировок США, поскольку курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

Предполагается, что основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в том, что «золотой рубль» будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России.

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Также специалисты предлагают запустить механизм работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу. Авторы доклада обращают внимание на то, что криптовалюта в современных условиях — реальная альтернатива доллару и в качестве торгового инструмента с высокой волатильностью выглядит привлекательнее многих других активов.

В докладе предлагается разработать систему международных расчетов Центробанка с дружественными странами в национальных цифровых валютах на основе технологий распределенного реестра, для этого требуется политическое согласование. Из документа следует, что новая финансовая система может быть построена в том числе и на масштабном использовании бартерных схем и создании новых офшорных зон, в частности, с Китаем.

Кроме того, предлагается распространить систему карт «Мир» на платежи в иностранных валютах дружественных стран и поддержать на правительственном уровне подключение российских банков (в том числе находящихся под санкциями) к системе UnionPay. Аналитики также указывают на возможность превращения Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог системы SWIFT) в международную систему платежей на пространстве СНГ и Большой Евразии, включая Китай и другие дружественные страны, а также предлагают подумать о возрождении проекта межнациональной платежной системы в рамках СНГ.

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Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ), попавший под санкции Запада, заявил о намерении начать тестировать расчеты в криптовалюте. РЭЦ хочет стать площадкой для эксперимента, так называемой песочницей, чтобы выявлять возможные технологические риски при оплате криптовалютой.

В силу санкций возможности для международных расчетов в России ограничены. На этом фоне Минфин в конце мая предложил разрешить российскому бизнесу использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Платить криптовалютой на территории России законопроект все еще запрещает. Однако юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается позволить оплачивать токенами свои внешнеторговые контракты, в частности, платить за поставки товаров из-за рубежа, работы, услуги и интеллектуальную деятельность с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы».

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Марина Совина
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