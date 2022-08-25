Посол Украины обвинил Испанию в невыполнении обещаний

El Mundo: посол Украины Погорельцев обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил Мадрид в невыполнении обещаний, связанных с поставками тяжелого оружия, сообщает испанская газета El Mundo.

«Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем все, что Испания могла бы предоставить», — заявил Погорельцев. По его словам, он уже несколько раз передавал премьер-министру королевства Педро Санчесу список желаемого вооружения, который не был удовлетворен ни в одной части. «Я знаю, что процесс сложный, но нам нужно, чтобы все делалось быстрее и быстрее», — сообщил украинский посол.

Дипломат также заявил о переговорах по покупке Киевом у Мадрида современных танков Leopard 2A4. При этом Погорельцев указал, что Украина предпочла бы, чтобы Испания «пожертвовала» эти боевые машины, а не продала, как это сделали другие страны. В апреле премьер-министр Испании во время своего визита в Киев предложил Зеленскому 40 экземпляров «Леопардов».

В марте министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид направит Украине 1370 гранатометов, 700 тысяч патронов, а также легкие пулеметы. Это оружие прибыло на Украину в мае. Больше поставок испанского вооружения Киеву не было.

Ранее El Mundo сообщала, что в Киеве «удивлены» задержкой поставок Мадридом. «Даже Португалия более щедрая», — привела газета слова одного из советников президента Украины Владимира Зеленского.