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В Пскове обнаружили подвеску со знаками Рюриковичей

В Пскове открыли неизвестный участок некрополя Х-XI веков с редкими находками

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Пскове археологи при проведении раскопок обнаружили неизвестный участок некрополя Х-XI веков: в одном из погребений находилась трапециевидная подвеска со знаками Рюриковичей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что находка сделана на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни на берегу реки Великой — общая площадь Мстиславских и Великоулицких раскопов составила 3673 квадратных метра. Так, археологи открыли ранее неизвестный участок комплекса курганного могильника Х-XI веков: всего зафиксировано не менее 16 курганных насыпей из желтого плотного песка.

«Из разрушенной части некрополя происходят несколько редких находок: декоративная ременная накладка — "личина", набор амулетов — кресаловидных подвесок, трапециевидная подвеска со "знаками Рюриковичей", деталь конской узды, зооморфный иглодержатель застежки-фибулы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из погребений обнаружили боевой топор-чекан, весы с четвертью серебряного дирхема и нож.

Ранее в августе во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1 в Калининградской области была обнаружена печать Владимира Мономаха. На лицевой стороне имеется погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Мономаха, на обороте — надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи, помоги рабу твоему Василию».

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Дарья Рыбак
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