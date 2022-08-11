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В Калининградcкой области нашли печать Владимира Мономаха

На территории селища Привольное-1 в Калининградской области обнаружили печать Мономаха

Фото: Институт археологии Российской академии наук

Во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1 в Калининградской области была обнаружена печать Владимира Мономаха. Об этом сообщается на сайте Института археологии Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что находка была сделана отрядом археологической экспедиции, который продолжил комплексное исследование открытого в 2016 году селища Привольное-1 — ученые считают, что на его территории с XI по начало XIII века находилось прусское поселение, жители которого поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами.

Так, лицевая сторона найденной печати имеет погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Мономаха. На обороте присутствует надпись со словами, которые можно прочитать как «Господи, помоги рабу твоему Василию».

По мнению специалистов, такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы, которые были адресованы высокопоставленным чинам в средневековом обществе пруссов.

Ранее в июле российские археологи в ходе раскопок в Великом Новгороде обнаружили девять древних берестяных грамот. По предварительной информации, в одной из находок, датируемой XV веком, говорится о форели. Сейчас грамоты находятся на реставрации.

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Дарья Рыбак
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