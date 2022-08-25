Стало известно о смене ректора Московской духовной академии

Священный синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил ректора Московской духовной академии, являющейся одним из главных учебных заведений РПЦ. Об этом стало известно из сообщения в журнале синода, который опубликован на сайте церкви.

Ранее ректором академии являлся епископ Звенигородский Феодорит (Тихонов), который занимал этот пост с августа 2020 года.

«Ректором Московской духовной академии быть игумену Кириллу (Зинковскому) с освобождением его от обязанностей ректора Николо-Угрешской духовной семинарии и наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря», — говорится в документе.

Епископа Звенигородского Феодорита Священный синод назначил епископом Веневским, помощником правящего архиерея (викарием) Тульской епархии. Также ему выразили благодарность за труды в академии.

Ранее специальная комиссия РПЦ задумалась о правилах отчитки от бесов — процедуры экзорцизма. По мнению представителей комиссии, отчитку должны проводить только ведущие благообразный образ жизни епископы или священники, которые получили благословение правящего архиерея.