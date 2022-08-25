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Стало известно о смене ректора Московской духовной академии

Священный синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

Фото: Официальный сайт Русской Православной Церкви

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил ректора Московской духовной академии, являющейся одним из главных учебных заведений РПЦ. Об этом стало известно из сообщения в журнале синода, который опубликован на сайте церкви.

Ранее ректором академии являлся епископ Звенигородский Феодорит (Тихонов), который занимал этот пост с августа 2020 года.

«Ректором Московской духовной академии быть игумену Кириллу (Зинковскому) с освобождением его от обязанностей ректора Николо-Угрешской духовной семинарии и наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря», — говорится в документе.

Епископа Звенигородского Феодорита Священный синод назначил епископом Веневским, помощником правящего архиерея (викарием) Тульской епархии. Также ему выразили благодарность за труды в академии.

Ранее специальная комиссия РПЦ задумалась о правилах отчитки от бесов — процедуры экзорцизма. По мнению представителей комиссии, отчитку должны проводить только ведущие благообразный образ жизни епископы или священники, которые получили благословение правящего архиерея.

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Никита Абрамов
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