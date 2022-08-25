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В РПЦ задумались о правилах изгнания бесов

Проект документа, определяющего правила изгнания бесов, подготовили в РПЦ

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Специальная комиссия Русской православной церкви (РПЦ) задумалась о правилах отчитки — изгнания бесов из верующих, и подготовила проект документа, который регулировал бы этот обряд. Документ под заголовком «Отношение Русской православной церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован на официальном портале Московской патриархии.

В документе содержатся краткое определение экзорцизма, историческая справка об этой процедуре и отношение различных православных церквей к обряду изгнания бесов. Также в опубликованном на сайте Патриархии документе перечислен ряд нарушений, допускаемых священниками при очищении верующего от демонов. Среди них — проведение процедуры без ведома вышестоящего церковного руководства, корыстные мотивы священнослужителей, отчитка тех, кто на самом деле не является одержимым, массовый экзорцизм и фиксация обряда на видео.

«Злоупотребления участвующих в чине экзорцизма как правило заключаются в его неверном, магическом восприятии, когда исправление личной духовной жизни подменяется лишь участием в "отчитке"», — добавили авторы документа.

Члены комиссии предложили установить правила отчитки как для священников, так и для мирян.

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Так отчитку должны проводить лишь ведущие благообразный образ жизни епископы или священники, получившие благословение правящего архиерея. Они также не должны ожидать вознаграждения за проведение обряда. А миряне, в свою очередь, должны иметь симптомы одержимости, среди которых — боязнь Иисусовой молитвы или боязнь мощей.

«Недопустимо участие в чине экзорцизма людей с искаженными представлениями о духовной жизни, которые ложно изображают беснование», — подытожили авторы документа. Всем ознакомившимся с ним предложено внести свой вклад в разработку правил экзорцизма и оставить свои комментарии к методичке. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что практиковавший экзорцизм 52-летний епископ Католической церкви Хавьер Новелл отказался от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль, психологом и автором эротических романов с сатанинскими сюжетами.

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Валерий Розенберг
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