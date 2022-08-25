Пожилая женщина снялась в откровенном наряде в рекламе российского бренда

Пожилая женщина снялась в рекламной кампании российского бренда Iron By Mironova

Пожилая женщина стала героиней рекламной кампании российского бренда Iron By Mironova и восхитила покупателей. Соответсвующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте ретейлера (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель позировала для промо в нескольких откровенных нарядах. Так, на одном из кадров она запечатлена с собранными в хвост волосами в черном топе-бандо, оголяющем живот, и кожаных джегинсах на шнуровке с завышенной талией. В то же время на других фото манекенщица примерила платье с вырезом на спине и комбинезон с глубоким декольте.

Клиенты марки восхитились внешним видом участницы фотосессии в комментариях под постом. «Вот это женщина», «Идеально», «Огонь», «Я тоже буду и в 50 ходить и пупком светить», «Круть», «Нереальная красотка», — высказывались пользователи сети.

В марте 2021 года фотографию пенсионерки из России разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.