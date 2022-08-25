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Мужчина два года жил в глуши в полном одиночестве и почти разучился говорить

В Китае арестовали отшельника, который два года скрывался от правосудия в глуши

Кадр: Global Times

Полиция в городском округе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая арестовала отшельника, который два года скрывался от правосудия в горах и почти разучился говорить. Об этом сообщает Global Times.

Мужчина по фамилии У находился в розыске после того, как в ходе перепалки напал на оппонента Вэя. После произошедшего У сбежал с места, а Вэя госпитализировали.

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Когда китаец узнал, в какую сумму ему обойдется оплата медицинских счетов потерпевшего, он предпочел спрятаться в горах, чтобы его не нашли. Два года он провел в полном одиночестве. Мужчина жил в заброшенном доме в глуши, питаясь дикорастущими фруктами и овощами. Он очень боялся, что его найдут, поэтому не отваживался расчищать заросли.

Когда У все же задержали, он посетовал, что два года не пользовался мобильным телефоном. «Возможно, лучше было сидеть в тюрьме», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Китае отправившиеся на прогулку друзья случайно наткнулись на убежище отшельника в одной из пещер. Неизвестный житель пещеры читал книгу и никак не отреагировал на незваных гостей.

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Алиса Дмитриева
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