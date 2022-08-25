Мужчина оставил трех полутораметровых змей возле школы

The Mirror: в Великобритании мужчина выбросил трех полутораметровых питонов возле школы

В Великобритании мужчина оставил трех питонов в мусорном баке возле школы из-за высоких расходов на их содержание. Об этом сообщает The Mirror.

35-летний Сэмюэль Ньютон решил избавиться от живших у него змей, так как электрообогрев террариумов обходился в слишком большую сумму. Он поместил полутораметровых питонов в пакеты из супермаркета, отвез змей к школе и выбросил их в мусорный бак. По словам Ньютона, он надеялся, что в общественном месте их быстрее найдут.

Полиция обнаружила двух змей спустя пару часов после произошедшего. Третьего питона удалось найти только через сутки неподалеку от мусорного бака.

Ньютон связался с сотрудниками полиции после того, как увидел обращение полиции в средствах массовой информации. Сначала мужчина утверждал, что попросил друга отнести питонов в зоомагазин, но после того, как полицейские поговорили с его владельцем, Ньютон признался в содеянном.

Мужчина был оштрафован на 384 фунта стерлингов (27 тысяч рублей). Помимо этого, Ньютон должен оплатить издержки в размере 239 фунтов стерлингов (16,8 тысяч рублей). Ему также запретили заводить рептилий в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида объявили ежегодную охоту на темных тигровых питонов, пожирающих местную фауну. Ловцы смогут использовать разнообразное оборудование: начиная от крючков и специальных сумок для переноски змей и заканчивая фонарями, позволяющими обнаружить пресмыкающихся в ночное время суток.

