Оценена зависимость России от импортных семян

В РАН заявили, что Россия через 5 лет достигнет независимости от поставок импортных семян

Россия при должном внимании властей и восстановлении селекционных школ через пять лет может стать независимой от поставок импортных семян в растениеводстве, заявил РИА Новости директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) академик РАН Геннадий Карлов.

«Самая большая проблема сейчас у нас в стране, если говорить о растениях, это зависимость от импортных семян. Но, в принципе, в ближайшее время это можно преодолеть. Единственное, что нужно понимать, что это невозможно сделать в одночасье, за один-два года», — оценил ситуацию в отрасли эксперт.

«Там, где нет сильных игроков, мы проигрываем конкурентную борьбу зарубежным компаниям, например, по кукурузе, сахарной свекле. У нас были и есть сильные селекционные школы, но по определенным культурам они утрачены. Сейчас идет восстановление», — заявил Карлов.

Экспорт пшеницы из России в июле-августе рухнул на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,9 миллиона тонн.