Россияне назвали самый неприятный вопрос на собеседовании

Skillbox: россияне не любят рассказывать на собеседованиях, кем видят себя через пять лет

На собеседованиях россияне не любят рассказывать, кем видят себя через пять лет и почему ушли с предыдущего места работы. Результаты опроса о самом неприятном вопросе на собеседовании, проведенного образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Среди нелюбимых вопросов, задаваемых рекрутерами, россияне назвали «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», «Почему вы ушли с предыдущего места работы?», «Кем вы видите себя через 5 лет?», «Почему вы хотите работать именно у нас?», «Расскажите про ваши слабые и сильные стороны». Также соискателям неприятно рассказывать на собеседовании о своем знаке Зодиака и зарплатных ожиданиях.

По словам Александры Нечаевой, руководителя направления «Психология» в Skillbox, работодатели нередко задают соискателям провокационные вопросы для оценки реакции, стрессоустойчивости, коммуникативных навыков. Она дала несколько рекомендаций для подготовки к такому разговору.

Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом. Это может помочь снять барьер в разговоре. Но будет все же далеко от реалий настоящего собеседования, понимания того, что важно для рекрутеров Александра Нечаева руководитель направления «Психология» в Skillbox

Нечаева считает, что поможет хорошо пройти собеседование прохождение курсов или консультации с HR-экспертами, на которых можно научиться грамотно обновлять резюме, правильно презентовать себя на интервью и общаться с работодателями.

Опрос также показал, что больше половины россиян (52 процента) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31 процент) чувствуют себя уверенно, а 17 процентов переживают сильный стресс, причем женщины переживают стресс в два раза чаще мужчин. А треть соотечественников, как рассказали специалисты, может солгать в деталях во время собеседований.

Ранее психолог и кандидат наук Джефф Комер назвал способ понравиться потенциальному работодателю и снизить волнение на собеседовании. Он объяснил, что нужно задавать много вопросов интервьюеру.