Тимошенко потребовала срочно пересмотреть энергобаланс Украины

Депутат Рады Тимошенко заявила о необходимости пересмотреть энергобаланс Украины

В связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС властям Украины необходимо пересмотреть энергобаланс страны, заявила в эфире украинского единого телемарафона бывший премьер-министр республики и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что сейчас Запорожская атомная электростанция, по сути, выведена из энергосистемы Украины. Это означает, что нам сейчас надо срочно пересмотреть энергетические балансы», — потребовала Тимошенко.

По ее словам, Украине необходимо увеличить запасы собственного угля, а также провести переговоры с Евросоюзом о предоставлении Киеву на хранение порядка 2-2,5 миллиарда кубических метров газа.

Ранее украинская госкомпания «Энергоатом» заявила, что ЗАЭС впервые в истории отключили от энергосети. В компании заявили, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Там отметили, что остальные три линии были повреждены во время обстрелов ранее.