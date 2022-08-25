Михалков высказался о преподавании украинского языка в Донбассе

Михалков назвал катастрофой преподавание предметов на украинском языке в школах Донбасса

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков высказался о преподавании украинского языка в школах Донбасса. Его слова на форуме «Образование Подмосковья» передает РИА Новости.

«Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении — они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России», — заявил Михалков. Он назвал катастрофой преподавание предметов на украинском и заявил, что за последние годы этот язык стал образом русофобии.