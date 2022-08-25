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95-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в своем доме

95-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым во дворе дома в Башкирии
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК РБ

В Илишевском районе Республики Башкортостан обнаружено тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, утром 25 августа пожилого мужчину нашла соцработник, которая за ним ухаживает. Погибший лежал во дворе своего частного дома в деревне Кадырово.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции. Они проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств убийства, а также выяснения личности преступников.

Расследование находится на особом контроле СКР.

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Любовь Ширижик
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