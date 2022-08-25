В США заявили о возможности поставки Украине истребителей

Замглавы Пентагона Кол: окончательное решение о передаче Украине истребителей не принято

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол рассказал, что в Вашингтоне не исключают возможности поставки Украине истребителей. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято, сообщает РИА Новости.

«Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — заявил представитель Пентагона.

Ранее американское издание Military Watch оценило новую версию сверхзвукового истребителя МиГ-31, которую приняли на вооружение Воздушно-космические силы России. Издание назвало МиГ-31И приемником МиГ-31К, отметив, что самолет получил новое электронное оборудование, а также отличается от базовой модели улучшенными летно-техническими характеристиками.