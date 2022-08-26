В Красноярске бывшего начальника отдела МВД осудят за помощь приятелю с возвратом долга

В Красноярске бывшего начальника отдела полиции № 9 осудят за превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия. Об этом в пятницу, 26 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По версии следствия, в январе 2022 года к стражу порядка обратился его знакомый и попросил помочь ему вернуть долг. Он рассказал, что один местный житель не хочет возвращать ему 3,5 миллиона рублей и автомобиль, который ему отдали для ремонта.

Желая помочь приятелю, сотрудник МВД принял от него заявление о мошенничестве и дал поручение подчиненным изъять у должника машину в счет возврата долга. 3 марта полицейские с помощью эвакуатора доставили машину к отделу.

В тот же день во время беседы с должником обвиняемый, пригрозив ему насилием, потребовал написать расписку прошедшим числом, согласно которой мужчина должен был вернуть товарищу полицейского всю сумму.