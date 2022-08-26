В Ингушетии сотрудники МЧС сняли на видео спасенного из смолы щенка

Сотрудники МЧС Ингушетии спасли и отмыли застрявшего в смоле щенка

В Ингушетии сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего в смоле. Видеозапись публикует Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, что щенка отмыли от смолы, ему срезали слипшиеся клочья шерсти.

Как передает канал, спасатели в Карабулаке проснулись в 5 утра от лая и визга. Через дорогу в яме они увидели щенка, застрявшего под забором в смоле. Ночная смена не смогла отмыть собаку до конца, им на помощь пришел второй отряд. Для очищения шерсти пострадавшего использовали керосин.

Щенка назвали Чернышом и оставили жить в части МЧС.