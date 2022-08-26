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Трасс отказалась признавать Макрона другом Великобритании

Трасс усомнилась, можно ли назвать президента Франции Макрона другом Великобритании

Фото: John Sibley / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс отказалась признавать президента Франции Эммануэля Макрона другом для ее страны. Ее слова передает издание Sky News.

Об этом она заявила во время предвыборной кампании Консервативной партии в городе Норидж, в ответ на вопрос о том, является Макрон другом или врагом для страны. «Пока неясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», — усомнилась Трасс.

Вопрос был адресован обоим претендентам на пост премьера. Ее соперник, бывший министр финансов королевства Риши Сунак, оказался более благосклонным по отношению к французскому президенту, определив его как друга Великобритании.

Взаимоотношения Франции и Великобритании остаются несколько напряженными из-за разногласий, в том числе, относительно незаконной миграции и рыболовства в Ла-Манше.

20 июля стали известны результаты пятого раунда голосования в Великобритании, по итогам которого в финале борьбы за пост премьера оказались Сунак и Трасс.

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Варвара Кузьмина
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