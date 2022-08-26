Режим ЧС ввели в российском регионе из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южском районе Ивановской области из-за лесных пожаров

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Южском районе Ивановской области. Об этом сообщается в официальной группе местной администрации во «ВКонтакте».

Такое решение было принято в связи с ситуацией с лесным пожаром вблизи села Талицы и пока распространяется только на один район. Очаг лесного низового пожара в пяти километрах от села был обнаружен 25 августа.

На время действия режима ЧС ограничено движение автотранспорта в направлениях Талицко-Мугреевского, Мугреево-Никольского и Новоклязьминского сельских поселений. Проезжать могут только местные жители и граждане, зарегистрированные в указанных населенных пунктах.

Ранее из-за природных пожаров режим ЧС ввели власти Ухты в Республике Коми. Сообщалось, что загорелось торфяное болото, тушение осложнялось сухой погодой.