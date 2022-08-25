В российском городе ввели режим ЧС из-за пожара на торфянике

Власти Ухты ввели режим ЧС из-за лесного пожара на осушенном торфянике

Власти Ухты в Республике Коми ввели режим ЧС из-за лесного пожара. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации властей, лесной пожар действует на торфяном болоте, искусственно осушенном в конце прошлого века. Его тушение осложняется отсутствием осадков. В настоящее время на месте возгорания работают специалисты лесопожарного центра, а также сотрудники лесничества и добровольцы. В течение дня к тушению присоединятся пожарные из других регионов. К борьбе с огнем также привлекли вертолет Ми-8, лесопожарный трактор и тяжелую технику.

По данным ТАСС, с начала недели площадь лесных пожаров в Республике Коми выросла в полтора раза, достигнув 12,462 тысячи гектаров. Больше всего очагов возгорания зафиксировали в Усть-Цилемском, Удорском и Княжпогостском районах.

25 августа дым и смог от лесных пожаров дошли до Сыктывкара. Пресс-служба администрации столицы Коми подчеркнула, что на территории городского округа очаги возгорания не зафиксированы.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Рязанской области, где горит горит свыше 9000 гектаров леса. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство располагает информацией о поджогах.