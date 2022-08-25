МЧС заявило о поджогах в лесах Рязанской области

Глава МЧС Куренков заявил, что пожары в Рязанской области начались с поджогов

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. Об этом министр сообщил ТАСС.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он.

По его словам, на данный момент эта информация проверяется, в дальнейшем с ней будут работать следственные органы. При этом он не стал давать прогноз, когда удастся локализовать пожары в регионе, так как все зависит от погоды и обстановки.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9000 гектаров леса.

Утром 25 августа вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область по поручению президента России Владимира Путина.