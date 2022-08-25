ТАСС: Григоренко, Куренков, Козлов и Собянин прибыли в Рязанскую область, где горят леса

Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин утром в четверг, 25 августа, прибыли в Рязанскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что они посетят три региона — Рязанскую и Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Поручение совершить такую поездку дал на совещании по борьбе с лесными пожарами 24 августа президент России Владимир Путин.

Глава государства упомянул также, что попросил посетить соответствующие регионы страны и премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Путина, общая площадь лесных пожаров в целом по России сейчас почти в три раза меньше, чем в прошлом году, но ситуация остается сложной.