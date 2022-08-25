Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Григоренко, Куренков, Козлов и Собянин прибыли в Рязанскую область

ТАСС: Григоренко, Куренков, Козлов и Собянин прибыли в Рязанскую область, где горят леса
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин утром в четверг, 25 августа, прибыли в Рязанскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что они посетят три региона — Рязанскую и Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Поручение совершить такую поездку дал на совещании по борьбе с лесными пожарами 24 августа президент России Владимир Путин.

Глава государства упомянул также, что попросил посетить соответствующие регионы страны и премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Путина, общая площадь лесных пожаров в целом по России сейчас почти в три раза меньше, чем в прошлом году, но ситуация остается сложной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Канада передаст Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
МВД попросило меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий
Shell потребует компенсации из-за выхода из «Сахалина-2»
В России сертифицировали беспилотный вертолет
В Петербурге школьница жестоко избила подругу из-за кофты и попала на видео
Мужчина оставил трех полутораметровых змей возле школы
Захарова заявила об игнорировании Западом данных об убийстве Дугиной
В России спрогнозировали снижение цен на авиабилеты
Россиян научили безопасно покупать жилье в популярной курортной стране
Россиянам назвали способы превратить прогулку в тренировку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.